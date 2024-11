Ein brutaler Glasscherben-Angriff an einem Hamburger S-Bahnhof beschäftigt seit Mittwoch das Landgericht. Alaaedin W. (34), der aus heiterem Himmel Fahrgäste attackiert haben soll, ist wegen versuchten Totschlags und weiterer Taten angeklagt. Verschwundene Zeugen und ein wortkarger Angeklagter bremsten am ersten Prozesstag die Aufklärung. Dafür sichtbar wurde der Sumpf aus Suchtdruck, Geldnot und Langeweile, in dem sich Alaaedin W. zur Tatzeit befand. Einen Menschen kostete dieser Sumpf um ein Haar das Leben.