36-Jähriger soll Seniorin (82) zweimal in einer Woche vergewaltigt haben

Ein Mann soll eine hochbetagte Frau im Sommer gleich zweimal innerhalb weniger Tage in ihrer Wohnung überfallen und vergewaltigt haben. Jetzt muss sich der 36-Jährige vor Gericht verantworten

Es ist eine Tat, die fassungslos macht: Gleich zweimal ist eine 82-Jährige von einem Mann vergewaltigt worden. Der mutmaßliche Täter soll Mitte Juli vergangenen Jahres in die Wohnung der alten Dame eingedrungen sein. Diese liegt im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Hamm. Die Frau hatte die Haustür zum Lüften offenstehen lassen. Laut Anklage überrumpelte der 36-Jährige die Frau, drückte sie in ihr Schlafzimmer und vergewaltigte sie.

Nur etwa eine Woche später, am 22. Juli, soll er genau das gleiche nochmal gemacht haben. Wieder hatte die Seniorin ihre Wohnungstür wegen der hochsommerlichen Temperaturen offenstehen lassen. Und wieder kam der Täter, um die Frau zum Geschlechtsverkehr zu zwingen.

Die neue WochenMOPO vom 24. Januar MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Neuer Job, neues Glück: Hamburger erzählen, wie ihnen der Neustart gelang

gelang Mias (12) Kampf gegen Long Covid : Das Mädchen aus Barmbek ist seit Monaten ans Bett gefesselt

: Das Mädchen aus Barmbek ist seit Monaten ans Bett gefesselt Die Tricks der Plakatkleber : Vor der Wahl kämpfen sie mit harten Bandagen um Raum

: Vor der Wahl kämpfen sie mit harten Bandagen um Raum Dschungelcamp : Eine Abrechnung mit dem TV-Format

: Eine Abrechnung mit dem TV-Format Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: St. Paulis neuer Shooting-Star Noah Weißhaupt über seinen Wechsel vom Breisgau an die Elbe und große Ziele

Noah Weißhaupt über seinen Wechsel vom Breisgau an die Elbe und große Ziele 20 Seiten Plan7: Jan Böhmermann in der Barclays-Arena & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Diesmal stieß er sie jedoch nicht in ihr Schlafzimmer, sondern zerrte sie mit Gewalt in die Wohnung eines Bekannten im ersten Obergeschoss. Die alte Dame soll sich heftig zur Wehr gesetzt haben. Trotzdem gelang es ihm, sie zu vergewaltigen. Am 30. Juli wird er von der Polizei festgenommen, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Ab Dienstag wird ihm vor der Großen Strafkammer des Hamburger Landgerichts der Prozess gemacht.

82-Jährige zweimal vergewaltigt: 36-Jähriger angeklagt

Bereits vor einigen Jahren erschütterte ein ähnlicher Fall die Hansestadt. Damals stand ein 29-Jähriger vor Gericht, der im Juli 2017 eine 82-Jährige fünfmal in ihrer Wohnung in Wilhelmsburg vergewaltigte. Der HIV-positive Mann war damals über den Balkon in die Erdgeschosswohnung eingedrungen. Diese hatte die alte Dame ebenfalls offenstehen lassen, um die Wohnung zu lüften.

Die seh- und gehbehinderte Frau versuchte noch vergeblich, schnell die Tür zu schließen. Der Eindringling stieß die Seniorin in Nachthemd und Morgenmantel zu Boden. Rund eine Stunde dauerte das Martyrium der Frau, bei der Sie zahlreiche schmerzhafte Verletzungen davontrug.

Nach der Tat forderte er Geld von dem Opfer. Als sie ihm einen Schein geben wollte, entriss er ihr die Geldbörse und entkam mit zwei 50-Euro-Scheinen. Die alte Dame musste sich anschließend einer HIV-Vorsorge mit schweren Nebenwirkungen unterziehen.

Zwei Tage später konnte die Polizei den Täter festnehmen. Die Beamten hatten unter anderem sein Handy in der Wohnung der Seniorin gefunden, welches ihm aus der Hose gefallen war. Im März 2018 wurde er wegen schwerer Vergewaltigung, vorsätzlicher Körperverletzung und Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren verurteilt.