„Scheiß Ausländer“: 59-Jährige attackiert Frau in Gym mit Stepper – Anklage!

In einem Fitnessstudio in Bergedorf soll es zu einer ausländerfeindlichen Attacke gekommen sein. Eine 59-Jährige muss sich deshalb vor Gericht verantworten.

Laut Hamburger Staatsanwaltschaft ist die Frau wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung angeklagt. Am 14. Februar 2022 soll sie in einem Sportstudio am Reetwerder eine Frau verletzt haben. Mit einem sogenannten Step-Brett soll sie gegen das Knie der 54-Jährigen geschlagen und die Frau als „Scheiß Ausländer“ bezeichnet haben. Die Frau erlitt laut Anklage ein Hämatom und Schmerzen.

Hamburg: Frau wegen Attacke mit Stepper vor Gericht

Am Montag muss sie sich vor dem Amtsgericht Bergedorf verantworten. (jek)