Zwei Männer unterhalten sich an der Kreuzung Hamburger Berg/Ecke Reeperbahn, es dauert kaum länger als zehn Sekunden, dann schlägt Marc Uwe P. zu, das Opfer stürzt zu Boden, der Schläger schlendert zurück in den „Elbschlosskeller“ – so ist es auf einem Video zu sehen, das im Prozess gegen den 50-Jährigen im Gericht gezeigt wird. Auf dem Hamburger Berg kennt man den Angeklagten, sein Alkoholproblem – und seine starke rechte Faust.