Polizist umgefahren: 19-Jähriger wegen versuchten Mordes vor Gericht

Im September 2023 erfasste ein junger Mann mit einem Carsharing-Auto auf der Flucht vor der Polizei einen Beamten. Der Polizist hatte Glück und überlebte. Jetzt muss sich der 19-Jährige wegen versuchten Mordes verantworten.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft ihm neben versuchtem Mord in Verdeckungsabsicht zudem gefährliche Körperverletzung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Nicht nur, dass der junge Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls gar keinen Führerschein hatte – er soll zudem zuvor auch gekifft haben.

Nach Unfall in Altona: 19-Jähriger vor Gericht

Mit einem Carsharing-Audi fuhr er laut Anklage an jenem 15. September 2023 gegen 22.15 Uhr die Max-Brauer-Allee in Altona-Altstadt entlang. Weil eine betrunkene Autofahrerin dort zuvor ein Fahrrad mit Kinderanhänger gerammt hatte, regelten Polizeibeamte den Verkehr. Der Verkehr staute sich entsprechend. Doch statt sich einzureihen, fuhr der junge Mann laut Anklage an den wartenden Autos vorbei. Als ihn der Beamte aufforderte, anzuhalten, gab der junge Fahrer Gas, er soll mit einer Geschwindigkeit von bis zu 76 km/h auf ihn zugerast sein.

Der Polizist wurde frontal erfasst und mehrere Meter von dem Wagen mitgeschleift. Der Fahrer flüchtete und ließ den Beamten schwer verletzt zurück. Eine junge Kollegin eilte dem Mann zu Hilfe. Der Beamte zog sich bei dem Vorfall einen gebrochenen Unterarm, diverse Prellungen und Schürfwunden zu.

Fahrer stellte sich der Polizei

Gleich mehrere Streifenwagen rückten aus, um nach dem Fahrer zu suchen. Schließlich fanden Beamte den Wagen abgestellt im Bereich einer Baustelle an der Ecke Holstenstraße/Louise-Schröder-Straße. Im angrenzenden Walter-Möller-Park dann stellten die Beamten schließlich einen 17-jährigen Mitfahrer, den sie mit zur Davidwache nahmen. Kurz darauf stellte sich der Fahrer der Polizei. Ein Richter erließ kurz darauf einen Haftbefehl gegen ihn wegen versuchten Mordes.

Am Donnerstag startet der Prozess gegen ihn am Hamburger Landgericht. Ursprünglich sollte die Hauptverhandlung bereits am 12. November beginnen. Doch der Termin wurde krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt.