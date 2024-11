Er ging in der berüchtigten Kneipe „Elbschlosskeller“ ein und aus. Die Polizeibeamten auf dem Kiez kennen Marc Uwe P. Er war in der Szene bekannt dafür, betrunken Streit zu suchen und dann aus dem Nichts zuzuschlagen. Mehrere Menschen mussten seinetwegen ins Krankenhaus. Einige von ihnen verletzt er lebensgefährlich. Nach dem Prozessauftakt Ende Oktober, sagte am Freitag, Ein weiteres Opfer des Angeklagten vor Gericht aus. Es sei, als habe man ihm „den Boden unter den Füßen weggerissen“. Laut Staatsanwaltschaft ist es der „schwerwiegendste Fall“ von allen.