„Nein! Halt, stopp!“, ruft Paul H. und dreht sich instinktiv von den auf ihn gerichteten Kameras weg. Sein Verteidiger reicht ihm ein kleines schwarzes Buch, womit er schützend sein Gesicht bedeckt. Sehr kamerascheu für jemanden, der im Schwimmbad für die eigene Befriedigung unter Umkleidekabinen hindurch fotografiert hat. Dem 28-Jährigen wurde am Montag in Altona der Prozess gemacht. Beim Verlesen der Anklageschrift lief es so manchem Prozessbesucher wohl eiskalt den Rücken herunter.