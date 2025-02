Seine rechte Faust ist geballt. Sein Blick ist bestimmt. Eddy O. ist bereit, zuzuschlagen. Er ist auf einem Poster abgebildet, das seinen nächsten Boxkampf bewirbt. Ein „Champion“ wird er genannt. Eddy O. war ein erfolgreicher Sportler, Europameister im Kickboxen. Doch dann beendete eine Erkrankung seine Karriere. Danach war er nach MOPO-Informationen als „Streitschlichter“ im Rotlichtmilieu aktiv. An einem Tag Ende August brachte ihn diese Tätigkeit wohl in Lebensgefahr. Er wurde am helllichten Tage in Harburg angeschossen – und überlebte wohl nur durch einen glücklichen Zufall. Nun – ein halbes Jahr später – steht der mutmaßliche Schütze vor Gericht.