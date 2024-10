Mann soll Frau ins Gleisbett gestoßen haben – Anklage!

Grundlos hat ein 55-Jähriger laut Anklage im Oktober 2023 eine Frau in ein Gleisbett am S-Bahnhof Reeperbahn gestoßen. Dafür muss er sich nun vor Gericht verantworten.

Er soll eine Frau ohne jeglichen Anlass in ein Gleisbett gestoßen haben: Vor dem Amtsgericht Hamburg muss sich am Freitag ein 55-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Tat ereignete sich am 28. Oktober 2023 am späten Abend am S-Bahnhof Reeperbahn.

Hamburg: Mann soll Frau ins Gleisbett gestoßen haben

Die damals 50-Jährige fiel laut Anklage nach dem Stoß rückwärts einen Meter tief, erlitt Prellungen und eine Verletzung am Ellenbogen.

Passanten zogen sie rechtzeitig auf den Bahnsteig, bevor die nächste S-Bahn in den Bahnhof einfuhr. Nach Angaben der Behörden ist bislang nur ein Verhandlungstag angesetzt. (dpa/mp)