Knacki soll sich als Polizist ausgegeben und Rentner abgezockt haben – Anklage

Noch während er eine Haftstrafe absaß, soll ein Mann Senioren um ihr Erspartes gebracht haben. Dafür nutzte er seine Ausflüge aus dem offenen Strafvollzug. Jetzt stehen er und ein mutmaßlicher Komplize vor Gericht.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern (46 und 52) gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahl in Tateinheit mit gewerbsmäßigem Betrug und Amtsanmaßung vor. Der 46-Jährige war zur Tatzeit im offenen Strafvollzug. Im März soll er seine Freigänge genutzt haben, um sich als falscher Polizist Zutritt zu Wohnungen alter Menschen zu verschaffen.

Falscher Polizist vor Gericht

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Das Kreuz mit dem Kreuz: Hamburger verraten, wen sie wählen

Ist es wirklich „fünf vor 1933“ ? Historiker über die Angst vor rechts außen

? Historiker über die Angst vor rechts außen Vorwürfe gegen „Pulverfass“ : Jetzt spricht die Gründer-Tochter

Jetzt spricht die Gründer-Tochter Drogen-Politik : Was St. Georg von Zürich lernen kann

: Was St. Georg von Zürich lernen kann Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: St. Pauli-Helden Asamoah und Saad exklusiv & Alidou zurück im Volkspark

exklusiv & zurück im Volkspark 20 Seiten Plan7: Roland Kaiser und Désirée Nick im Interview, die besten Kultur-Events der Woche

Am 17. April vergangenen Jahres ließ er sich laut Anklage von seinem mutmaßlichen Komplizen aus der Justizvollzugsanstalt abholen. Gemeinsam fuhren die Männer zu der Wohnung eines 80-jährigen an der Liegnitzer Straße in Jenfeld. Der Angeklagte soll sich dem Rentner gegenüber als Polizeibeamter ausgegeben und nach dessen Portemonnaie mit Bargeld in Höhe von rund 1000 Euro gefragt haben – angeblich, um es auf Fingerabdrücke hin zu untersuchen. Dann sprang er zu seinem Komplizen ins Auto und fuhr mit der Beute davon.

Das könnte Sie auch interessieren: Drogenschmuggel in den Knast: Nächster Santa-Fu-Prozess beginnt

Ein anderes Mal soll er einer Frau in Wandsbek auf die gleiche Weise Bargeld in Höhe von insgesamt 900 Euro, eine Armbanduhr im Wert von etwa 10.000 Euro sowie eine Goldmünze („Portugaleser“) im Wert von rund 400 Euro geklaut haben.

Ab Freitag müssen sich die beiden Angeklagten vor dem Hamburger Landgericht verantworten.