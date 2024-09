Es war ein Angriff, der beinahe tödlich endete: Im März dieses Jahres geraten im Bahnhof Jungfernstieg zwei Männer in Streit. Am Ende liegt einer von ihnen bewusstlos am Boden, sein Kontrahent hatte ihm die Luftröhre abgeschnürt. Der mutmaßliche Angreifer steht seit Mittwoch vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass er sein Opfer töten wollte und der Mann nur durch das beherzte Eingreifen zweier Zeugen überlebte. Der Killerinstinkt steht dem Angeklagten nicht ins Gesicht geschrieben, wie zu Prozessbeginn deutlich wird.