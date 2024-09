Nach Hilfe rufend lief Ina B. durch den Falkensteiner Wald. Sie hatte Schürfwunden im Gesicht, an den Händen und am Oberschenkel, war verzweifelt und wirkte stark verängstigt. Zuvor war die Besitzerin eines Dackels in einen Streit mit dem Halter zweier Jagdhunde geraten, der am Ende so eskalierte, dass die Begegnung mit Schlägen, einem entrissenen Handy und einem massiven Polizeieinsatz endete. Jetzt wurde der Fall vor dem Amtsgericht Blankenese verhandelt – und der Angeklagte überraschte mit einer plötzlichen Eingebung.