„Ich sage lieber nichts, schließlich bin ich noch in der Probezeit.“ Aus Angst vor Vergeltung wagte es eine Auszubildende lange nicht, sich jemandem anzuvertrauen. Schließlich ging es bei den erlebten Grenzüberschreitungen um ihren direkten Vorgesetzten in der Hamburger Staatsanwaltschaft. Doch sie war nicht die Einzige, die die Gegenwart ihres Chefs fürchtete. Inzwischen ist der Ausbilder wegen sexueller Belästigung in 19 Fällen angeklagt. Am zweiten Verhandlungstag kamen vor allem Zeuginnen zu Wort, doch auch der Verteidiger machte von sich Reden – mit einer indiskutablen Bemerkung.