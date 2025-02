Der Mann auf der Anklagebank trägt ein Sakko. Seine silbergrauen Haare hat er nach hinten gekämmt. Seine Stimme ist tief, er spricht bedacht. Ein Betrüger soll er sein, einem steinreichen Unternehmer Luxus-Autos verkauft haben, die er nie ausgeliefert hat. Es geht um Millionen-Beträge, eine Villa an der Elbchaussee und ein Frühstück im Hotel „Vier Jahreszeiten“. An diesem Montagmorgen steht ein Mann vor Gericht, der in Saus und Braus lebte – und tief fiel.