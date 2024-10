Erst beinahe erstochen, dann beinahe erwürgt: Opfer überlebt zwei Mordversuche

Im April wurde eine Wohnung in Wilhelmsburg Schauplatz eines mutmaßlichen Mordversuchs: Mehrmals soll ein 33-Jähriger versucht haben, einen anderen Mann zu erstechen und anschließend zu erwürgen. Das Opfer konnte fliehen, der Angreifer muss sich nun vor Gericht verantworten.

Es ist die Nacht des 20. April dieses Jahres, zwei Männer sitzen auf einem Sofa in einer Wohnung in der Prassekstraße (Wilhelmsburg). Mieter der Wohnung ist der heute 33-jährige Angeklagte, der sich ein halbes Jahr nach besagter Nacht vor der Schwurgerichtskammer verantworten muss. Die Anklage: Versuchter Mord und versuchter Totschlag, jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Angeklagter soll mehrfach auf anderen Mann eingestochen haben

Zu einem Zeitpunkt in der Aprilnacht habe der 33-Jährige das spätere Opfer nach der Uhrzeit gefragt. Der andere Mann soll sich daraufhin kurz von dem Angeklagten abgewandt haben. Letzterer nutzte die Stuation, um ein etwa 16 Zentimeter langes Messer zu zücken. Von hinten habe er den anderen Mann am Hals gepackt und ihm in die linke Brustkorbseite gestochen.

Der Mann wurde schwer verletzt, doch der Angeklagte stoppte nicht: Mindestens 15 weitere Stich- und Schnittverletzungen habe er dem Geschädigten im Gesicht, an den Armen und Händen zugefügt, so die Anklage. Schließlich habe das Opfer das Messer ergreifen und wegwerfen können. Daraufhin soll der 33-Jährige den anderen Mann gewürgt und ins Gesicht geschlagen haben.

Opfer konnte schwer verletzt fliehen

Eine Rangelei entstand, bei welcher sich der 33-Jährige den Kopf am Couchtisch stieß und das Bewusstsein verlor. Nachdem er kurz nach Mitternacht wieder zu sich kam, soll er erneut versucht haben, den stark blutenden Geschädigten zu erwürgen. Doch der Mann konnte sich erneut wehren und schlug dem Angeklagten mit einem Teller auf den Kopf. Der Angreifer sei erneut bewusstlos geworden und der Geschädigte ergriff die Chance und floh aus der Wohnung.

Das könnte Sie auch interessieren: 15-Jährigen überrollt und getötet: Lkw-Fahrer verurteilt – „Habe ihn nicht gesehen“

Der Prozess gegen den 33-Jährigen beginnt am Donnerstag um 9.15 Uhr am Landgericht Hamburg. (mp)