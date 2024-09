Cold Case: Wird ein 30 Jahre alter Mordfall jetzt aufgeklärt?

Vor mehr als 30 Jahren wurde ein Mann in seiner Wohnung in Horn getötet. Jahrzehntelang gab es in dem Fall keine Entwicklungen. Dennoch steht ab Montag ein Tatverdächtiger vor dem Hamburger Landgericht. Kann der Mordfall nun doch noch aufgeklärt werden?

Ein Zeitsprung zurück ins Jahr 1992: Am späten Abend des 12. März sitzen der Angeklagte und der Geschädigte zusammen in dessen Wohnung im Dahrendorfweg (Horn) und trinken gemeinsam mehrere alkoholische Getränke. Der Angeklagte ist heute 53 Jahre alt und muss sich ab Montag wegen Mordes vor dem Schwurgericht verantworten.

Anklage: Mann aus Habgier getötet

Im Laufe des Abends sei es zu einem Streit zwischen den Männern gekommen. Die Situation eskalierte schließlich: Der Angeklagte soll zur Flasche gegriffen und sie dem anderen auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend habe er den schwer verletzten Mann mit einem zerrissenen Bettlaken gefesselt, mit einem Stoffstück geknebelt und schließlich erdrosselt, heißt es in der Anklage.

Das Tatmotiv: Habgier. Der Tote arbeitete als Blumenhändler am Hauptbahnhof. Seine Tageseinnahmen in Höhe von 1500 bis 2000 D-Mark lagen bar in seiner Wohnung. Der Angeklagte soll sich das Geld eingesteckt und die Wohnung verlassen haben.

Nach mehr als 30 Jahren beginnt der Prozess am Montag, 9. September, um 9 Uhr vor dem Hamburger Landgericht. (mp)