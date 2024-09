Der Blumenhändler Karl-Heinz R. wird in seiner Wohnung in Horn ermordet. Die Polizei sichert Spuren. Jetzt, 32 Jahre später, steht ein Rumäne wegen Mordes vor Gericht. Diverse DNA-Spuren in der Tatwohnung weisen auf den Angeklagten hin. Warum dieser trotzdem eine Chance hat, freigesprochen zu werden, lesen Sie hier.