Bestechungsgeld kassiert – ehemaliger Polizist vor Gericht

Er soll Einträge aus dem Melderegister an einen Betrüger weitergeleitet, und dafür Geld kassiert haben: Ein Ex-Polizist steht am Freitag vor Gericht. Es geht um Bestechlichkeit in mehreren Fällen.

Zwischen Juli und September 2019 hat der Angeklagte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft mehr als 750 Einträge aus dem Einwohnermelderegister mit dem Handy abfotografiert und per WhatsApp weitergeleitet. Dies soll er in seiner damaligen Dienststelle PK 15 getan haben.

Prozess in Hamburg: Ex-Polizist wegen Bestechlichkeit angeklagt

Für die Daten erhielt er laut Anklage mindestens 300 Euro. Sein mutmaßlicher Komplize wird gesondert verfolgt. Er soll die Einträge dazu genutzt haben, betrügerisch E-Zigaretten zu registrieren.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den Angeklagten einen Strafbefehl über eine achtmonatige Freiheitsstrafe mit Bewährung beantragt. Dagegen legte der Mann Widerspruch ein. Deshalb kommt es nun zur Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Hamburg.