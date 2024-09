Auto mit Kugeln durchbohrt: Beifahrer muss in den Knast

Die Bilder zeigen puren Horror: Zwei Männer (damals 26/30) wurden im Januar 2023 auf einer Autofahrt von zahlreichen Schüssen getroffen, das Fahrzeug war völlig durchbohrt. Der inzwischen 32-jährige Insasse des Wagens hatte zurückgefeuert – obwohl für ihn seit Jahren ein Waffenverbot gilt. Nun muss er nun ins Gefängnis.

Zwei Jahre und acht Monate Gesamtfreiheitsstrafe wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, so lautet das Urteil des Hamburger Landgerichts, wie eine Sprecherin der MOPO mitteilte. Unbekannte hatten in der Nacht zum 10. Januar 2023 um kurz nach 1 Uhr an der Kreuzung Am Pulverhof, Ecke Stein-Hardenberg-Straße in Tonndorf das Feuer auf den Wagen eröffnet, in dem der Angeklagte auf dem Beifahrersitz saß.

Schüsse durchbohren PKW in Tonndorf: Täter vor Gericht

Der 26-jährige Fahrer sackte hinter dem Steuer zusammen, wurde mehrfach getroffen, genau wie sein nun verurteilter Beifahrer. Beide Männer kamen in ein Krankenhaus. Während der Jüngere notoperiert wurde, konnte der Angeklagte das Krankenhaus schon am nächsten Tag wieder verlassen. Mindestens 19 Einschusslöcher zählte die Polizei am Wagen. Das Bild des oberkörperfreien Fahrers, der noch selbstständig zur Krankenliege wankte, schockierte. Die Polizei ging davon aus, dass sich Opfer und Täter kannten.

Den Beamten war der Angeklagte jedenfalls bekannt: Er wurde im Jahr 2018 bereits wegen Waffenbesitzes auffällig, die Polizei erließ damals ein Waffenverbot. Dass er am Tattag bewaffnet war, hatte der Mann im Prozess mit Angst um sein Leben begründet. Er soll in Drogengeschäfte verwickelt sein.

Er verstieß nicht zum ersten Mal gegen das Waffenverbot: In Bergedorf wurde er mit einer mit durchgeladenen Pistole der Marke Astra, Modell A70 erwischt. Auch als er ein paar Monate später in einem Einkaufszentrum im Stadtteil St. Pauli kontrolliert wurde, fanden Polizisten in seiner Umhängetasche eine zu einer scharfen Schusswaffe umgebaute Pistole samt Munition.