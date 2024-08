Angriff mit Cuttermesser: Mann will sich nicht erinnern – jetzt kommt es zur Wende

Wollte er einem Mann mit einem Cuttermesser den Hals aufschlitzen? Das Landgericht Hamburg hatte den Angeklagten im ersten Prozess freigesprochen. Nun wird der Fall neu verhandelt – und es gibt eine überraschende Wende.

In der Neuauflage des Prozesses um versuchten Mord mit einem Cuttermesser im Dezember 2020 will der Angeklagte sich nun zu der Tat äußern, die ihm vorgeworfen wird. „Wir werden eine schriftliche Erklärung erarbeiten“, sagte der Verteidiger des 40 Jahre alten Mannes zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Hamburg. Im ersten Prozess hatte der Mann gesagt, er könne sich nicht an den Tathergang erinnern. Vor seiner Aussage hatte die Vorsitzende Richterin dem Angeklagten dringend geraten, die Tat einzuräumen – falls die Vorwürfe zutreffen. „Der größte strafmildernde Grund ist ein Geständnis. Das wiegt tatsächlich am meisten.“

Angeklagter will sich doch zur Tat äußern

Der Mann soll am 31. Dezember 2020 im Stadtteil Hausbruch versucht haben, einem anderen Mann in den Hals zu stechen. Dem laut Polizei damals 25 Jahre alten Mann gelang es jedoch, zurückzuweichen und die Hand des Angeklagten festzuhalten. Der angegriffene Mann erlitt dabei eine vier Zentimeter lange Schnittwunde am Kinn.

Im ersten Verfahren war der Angeklagte im Dezember 2022 freigesprochen worden, weil eine Schuldunfähigkeit nicht ausgeschlossen werden konnte. Ein psychiatrischer Sachverständiger hatte vor Gericht erklärt, aufgrund des Konsums von Alkohol und Drogen könne der Angeklagte geglaubt haben, von seinem Kontrahenten gehe etwas Böses aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Vater des ermordeten Tunahan: „Findet endlich den Mörder meines Sohnes“

Auf Revision der Staatsanwaltschaft hob der Bundesgerichtshof das Urteil auf und ordnete eine Neuverhandlung an. Die Bundesrichter erklärten, dass die Annahme der Schuldunfähigkeit rechtlicher Nachprüfung nicht standhalte. Das Landgericht hätte sich nicht auf die Wiedergabe der Feststellungen und Annahmen des Sachverständigen beschränken dürfen. (dpa/mp)