Nach dem jüngsten Fall von sexuellem Missbrauch in einer Kita in Rahlstedt rückt nun ein weiterer Fall in den Fokus. Der ehemalige Kita-Mitarbeiter Rene P. (31) ist in fünf Fällen angeklagt, eine zur Tatzeit Fünf- und später Sechsjährige in einer Hamburger Kita schwer sexuell missbraucht zu haben. Was passierte im „Schmetterlingsraum“?