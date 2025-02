32-Jähriger drohte vor Hamburger Schule mit Anschlag

Ab Mittwoch muss sich ein 32-Jähriger vor dem Amtsgericht in Barmbek verantworten. Er hatte vor Schülerinnen und Schülern mit einem Anschlag gedroht.

An einem Freitag im Juni 2024 soll er vor anwesenden Kindern der Emil-Krause-Stadtteilschule in Dulsberg gedroht haben, am Montag mit einer Waffe wiederzukommen und einen Anschlag zu verüben.

Angeklagter hatte sich über Schüler geärgert

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll er sich zuvor über einen Schüler geärgert haben, der ihn mit einem Getränk bespritzt hatte.

Ab Mittwoch muss sich der 32-Jährige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vor dem Amtsgericht Barmbek verantworten. (aba)