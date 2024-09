Razzia während eines muslimischen Grillfestes: Der gegen Drogendealer gerichtete Polizeieinsatz am 10. April 2024 in den Räumen des „Buttclubs“ in der St. Pauli Hafenstraße 126 war rechtswidrig, wie das Amtsgericht nun festgestellt hat. Beschwert hatte sich der Verein, zu dem die durchsuchten Räume gehören.