Das graue Shirt spannt am muskulösen Oberarm, der Blick ist wach und konzentriert, die Haut rosig. Jürgen Vogel sieht topfit aus – anders als in der neuen Thriller-Serie „Informant – Angst über der Stadt“, in der er den alternden, abgeklärten und dünnhäutigen LKA-Ermittler Gabriel Bach spielt. Die MOPO im Gespräch mit dem vielfach ausgezeichneten Hamburger Schauspieler in der Elbphilharmonie – der Ort, an dem in der Serie ein schrecklicher Terroranschlag geplant ist.