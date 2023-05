Neuer Kaispeicher heißt das Gebäude, das die HHLA-Tochter Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH im Hafen nahe an der Elbe bauen will. Doch Kritiker beklagen, dass mal wieder ein neuer Klotz gebaut wird, der den Blick auf Elbe und Hafen verstellt und die Sicht verschandelt – für ein Luxus-Penthouse mit exklusivem Elbblick? Die MOPO hakte nach, was denn da überhaupt geplant wird.

Neuer Kaispeicher heißt das Gebäude, das die HHLA-Tochter Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH an der Elbe bauen will. Doch Kritiker beklagen, dass mal wieder ein neuer Klotz gebaut wird, der den Blick auf Elbe und Hafen verstellt und die Sicht verschandelt – für ein Luxus-Penthouse mit exklusivem Elbblick? Die MOPO hakte nach, was denn da überhaupt geplant wird.

Der Neue Kaispeicher ist Teil einer Neubau-Planung entlang der Elbe auf Höhe der Großen Elbstraße. Dort, wo sich jetzt auf Höhe Nummer 147 noch eine riesige Kühlhalle und eine Packhalle befinden, sollen in den nächsten Jahren eine Markthalle, zwei neue Gewerbehallen und zwei Wohngebäude entstehen. Plus der Neue Kaispeicher, der etwa da geplant ist, wo jetzt noch der Universum Boxstall seinen Sitz hat. 100 Wohnungen sollen insgesamt gebaut werden. Die Bürgerbeteiligung für den dafür nötigen neuen Bebauungsplan ist Anfang Mai gestartet.

Der Neue Kaispeicher ist in der Zeichnung ganz rechts, mit Blick vom Elbhang aus. HHLA Der Neue Kaispeicher ist in der Zeichnung ganz rechts zu sehen, mit Blick vom Elbhang aus.

Der Neue Kaispeicher am Elbhang soll auf sechs Stockwerken Wohnungen beherbergen. Im Erdgeschoss ist Gewerbe geplant und unter der Erde sind drei Stockwerke mit Abstellflächen. Auf die Frage der MOPO, wie hoch das Gebäude denn wohl werden wird, heißt es aus der HHLA-Pressestelle, dass man sich zunächst nicht zu den Planungen äußern wolle, da die Bürgerbeteiligung gerade laufe.

Alter Fischereihafen Altona: Bürgerbeteiligung läuft

Genau bei dieser Bürgerbeteiligung im Altonaer Rathaus war besonders viel Unmut über den Kaispeicher geäußert worden – zu hoch, zu klotzig. Die Planung für die Markthalle hingegen stieß auf sehr große Zustimmung. Ebenso die Pläne für die Gründächer und öffentlichen Dachgärten.

HHLA-Sprecherin Karolin Hamann betont: „Der neue Kaispeicher wird aber nicht höher als die benachbarten Columbia Twins, die etwa auf 38 Metern über Normalnull liegen.“ Eine konkrete Höhe sei noch nicht festgelegt, die Planung laufe ja noch. Tatsächlich müsste für eine solche Höhe der Bebauungsplan geändert werden und die Sicht vom Elbhang auf die Elbe wäre dort verstellt für ein Luxus-Penthouse auf dem Dach des Speichers.

Auch die beiden Columbia Twins – zwei kupferglänzende Büro-Gebäude direkt neben dem geplanten Kaispeicher – verdecken von den Bänken am Hang auch den Blick auf Elbe und Hafen. Worüber sich Initiativen wie „Anna Elbe“ immer beklagt haben. Nun also ein neuer Klotz an der Elbe? Neuer Kaispeicher klingt zumindest nach einer hochwertigen Architektur, was auch bei den beiden Büros nebenan gelungen ist.