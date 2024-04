Vielfältige Kulinarik, angenehmes Ambiente, aufmerksames Personal: Monatelang war die Jury des „Genuss-Michels“ in Hamburgs Gastro-Szene unterwegs und hat sich durch die Speisekarten der Hansestadt getestet. Am Montagabend wurden die Gewinner der begehrten Gastronomie-Auszeichnung nun ausgezeichnet. Darunter ist auch ein bekannter TV-Koch.

Vielfältige Kulinarik, angenehmes Ambiente, aufmerksames Personal: Monatelang war die Jury des „Genuss-Michels“ in Hamburgs Gastro-Szene unterwegs und hat sich durch die Speisekarten der Hansestadt getestet. Am Montagabend wurden die Gewinner der begehrten Gastronomie-Auszeichnung nun ausgezeichnet. Darunter ist auch ein bekannter TV-Koch.

700 Gäste versammelten sich am Montagabend im Festsaal im Emporio-Turm (Neustadt), um sie zu würdigen: die besten unter mehr als 750. So viele Gastronomien hat die Jury nämlich in den vergangenen Monaten getestet. Fünf „Genuss-Michel“ wurden an diesem Abend vergeben – unter anderem an Christian Rach.

Restaurant Hamburg: „Genuss-Michel“ – die Preisträger

„Heute Abend feiern wir Hamburgs Gastronomie“: Mit diesen Worten eröffneten die beiden Gastgeber Tanya Kumst und Mathias Forkel von der „Szene Hamburg Essen + Trinken“ die Gala. Im Publikum sitzen unter anderem Hamburger Bekanntheiten wie Sternekoch Christoph Rüffer (Restaurant Haerlin) oder St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich.

Den Anfang machte die Nikkei Nine Bar im Hamburger Edel-Hotel Vier Jahreszeiten mit der Auszeichnung als „Bar des Jahres“. Der Preis als „Bester Newcomer 2024“ ging an das Koer Kulinarik & Bar. Dieses hatte erst im September 2023 in Winterhude eröffnet und konnte die Jury dennoch von sich überzeugen: „Faszinierend, unaufgeregt, ohne Wichtigtuerei, dabei mit großartiger Leichtigkeit.“

Restaurant des Jahres ist eine Institution auf St. Pauli

Das Nil ist alles andere als ein Newcomer: Das Restaurant sitzt seit mehr als 30 Jahren am Neuen Pferdemarkt (St. Pauli) – und wurde als „Restaurant des Jahres“ prämiert. Überzeugt habe es unter anderem mit seiner abwechslungsreichen Küche und seinem Preis-Leistungs-Verhältnis, so die Jury.

Der Nachhaltigkeitspreis wurde an den Gastronom und Landwirt Hannes Schröder vergeben, der sich mit seinen mittlerweile fünf Gastronomien in Eppendorf und Eimsbüttel sowie mit seinem „Küchenfreunde“-Catering-Service in der Hamburger Gastro-Szene einen Namen gemacht hat.

Restaurant Hamburg: Mälzer verleiht seinem „sehr alten Kollegen“ einen Preis

Und dann war es nur noch einer: Der letzte „Genuss-Michel“ ging an Spitzenkoch Christian Rach – zur Ehrung seines Lebenswerks. „Erster Gedanke: ,Oh Gott, jetzt bin ich alt!‘ Zweiter Gedanke: ,Wie wunderbar ist das denn!‘“, so der 66-Jährige. Rach ist nicht nur als Gastronom in Hamburg bekannt, sondern war auch als Restauranttester regelmäßig im Fernsehen zu sehen.

Überreicht wurde die Auszeichnung von seinem TV-Kollegen Tim Mälzer, der ihn als Vorbild für viele Generationen von Gastronomen würdigte: „mit seinem Innovationsgedanken, der Art und Weise der Gastronomie, die er gemacht hat, und vor allem auch, wo er sie gemacht hat“ – außerdem sei Rach preiswürdig, „weil er sehr alt geworden ist“, fügte Mälzer noch in gewohnt schelmischer Art hinzu. Als Überraschungsgratulant für den so geehrten war zudem Wolfgang Bosbach nach Hamburg gekommen. Der CDU-Politiker und Christian Rach moderieren gemeinsam einen Podcast.

Bereits zum siebten Mal wurde der „Genuss-Michel“ dieses Jahr vergeben. Neben dem „Genuss-Michel“ werden auch die 20 Testsieger des Jahres ausgezeichnet. Dieses Jahr wurde etwa die „Bullerei“ von Tim Mälzer als Testsieger in der Kategorie „Szene-Läden“ gekürt. (mp)