Späte Entschuldigung: Sabine Mertens, Gründerin der Initiative „Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung“, will sich in einer Mitteilung anlässlich des Christopher Street Days (CSD) für ihre früheren Äußerungen entschuldigen. Anfang Februar hatte sie sich in einem Interview homophob geäußert. Die Veranstalter des CSD, der Verein Hamburg Pride, sagt, er kann die Entschuldigung „nur bedingt annehmen” – und das hat seine Gründe.