Gemütlich und einzigartig: Die Wäscherei kennt die Einrichtungstrends für 2023

Bunte Vielfalt, ausgefallene Designs und exklusive Marken – Die Wäscherei in Hamburg ist absurd und genau das Richtige für Möbelliebhaber:innen, welche dem Mainstream entfliehen wollen und doch die Trends lieben. Pünktlich zum neuen Jahr setzt das Möbelhaus diese Trends für 2023.

Mit namenhaften Labels wie Bullfrog, Presotto, Richmond, Artemide und vielen weiteren Marken aber auch jungen Labels setzt das Möbelhaus in der City Nord und weiteren Stores am Jungfernstieg schon immer auf einen unverwechselbaren Stil und ein ausgefallendes Sortiment. 2023 bleibt es außergewöhnlich und neu: Mit italienischen Sofas, trendigen Esstischen und mutigen Designideen sind in der Wäscherei die Trends des neuen Jahres zu finden.

Eine Umarmung der italienischen Sonne in den eigenen vier Wänden? Das neue Wäscherei Sofa „Limoncello“ vermittelt genau dieses Gefühl: warm und frisch zugleich. Durch ein rundes Design, markante und ungewöhnlich Nähte sowie asymmetrische Rückenlehnen ist das italienische Sofa der Hingucker für die heimische Umgebung. Und nicht nur mutige Möbelliebhaber:innen spricht das neue Eigendesign der Wäscherei an. Der „German Design Award 2023“ prämierte die Kreation als „Special Mention“.

Das Original Wäscherei Sofa bringt den warmen und frischen italienischen Flair in die eigenen vier Wände. Die Wäscherei Das Original Wäscherei Sofa „Limoncello“ bringt den warmen und frischen italienischen Flair in die eigenen vier Wände.

Gemütlich und zugleich extravagant bleibt es auch bei den neuen Sofatrends, welche sich neben der italienischen Sonne bereits jetzt im Sortiment der Wäscherei eingefunden haben. Besonders sind hierbei die plüschigen Breitcord-Sofas, welche nicht nur mit ihren gemütlichen Farben überzeugen, sondern auch mit ihrem günstigen Preis. „Mein Geschäft soll drei Bereiche abdecken: günstig, teuer, abgefahren“, erzählte Michael Eck, welcher das extravagante Möbelhaus seit über 25 Jahren erfolgreich leitet, der MOPO bereits im November. Dies gelingt der Wäscherei mit der großen Bandbreite von den bequemen Cordsofas bis hin zu weiteren italienischen Designersofas von Marinelli oder Ditre Italia.

Das gemütliche Ecksofa Latiano aus plüschigem Breitcord ergänzt die italienischen und extravaganten Designs. Die Wäscherei Das gemütliche Ecksofa „Latiano“ aus plüschigem Breitcord ergänzt die italienischen und extravaganten Designs.

Appetit auf Mehr machen im kommenden Jahr zudem die neuen trendigen Esstische. Auch hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Von markanten Holzplatten beim Design „Systemisch Docks“ bis hin zu zarten Glaswangen und ovalen Meisterstücken aus Nussbaum bietet das Sortiment eine große und unverwechselbare Auswahl. Ein weiteres italienisches Highlight ist zudem der Esstisch „Maki“ aus der Designerschmiede von Kristalia mit dem High-Tech-Material Fenix.

Der urbane Esstisch überzeugt mit seiner ovalen Form und seinem hochwertigem Material aus Nussbaum. Die Wäscherei Der urbane Esstisch überzeugt mit seiner ovalen Form und seinem hochwertigem Material aus Nussbaum.

Und all die, welche mit kleinen Veränderungen ihrem zu Hause im neuen Jahr eine extravagante Veränderung verleihen möchten, sind im My Mexiko-Store im Hamburger Hof am Jungfernstieg genau richtig. Hier finden sich außergewöhnliche Wohnideen und Designinspirationen. Abseits des Mainstreams wird sich hier am Puls der Zeit orientiert. Durch mutige Tapetenkreationen, auffällige Lampen und individuellen Dekoideen werden die eigenen vier Wände besonders und bleiben doch gemütlich.

Außergewöhnliche Tapeten, inspirierende Dekorationen oder einzigartige Lampen, wie die Pedelleuchte "Chain" lassen das Designerherz höherschlagen. Die Wäscherei Außergewöhnliche Tapeten, inspirierende Dekorationen oder einzigartige Lampen, wie die Pedelleuchte „Chain“ lassen das Designerherz höherschlagen.

Trends setzen und trotzdem nicht dem Mainstream folgen – dies bietet die Wäscherei all denen, welche mit ihrem Faible für einzigartige Möbel 2023 neue Inspirationen suchen oder diese Leidenschaft noch neu entdecken.