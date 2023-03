Mal kurz den Kaffee vergessen und zum Tee übergehen. Der passt besser zum Herbst und in besonderer Umgebung schmeckt er gleich noch mal so gut. Zum perfekten Teegenuss braucht es neben guten Zutaten vor allem noch zwei weitere Voraussetzungen: Zeit und eine schöne Umgebung. Hier sind sechs Orte in Hamburg, an denen alles zusammenpasst.

Mal kurz den Kaffee vergessen und zum Tee übergehen. Der passt besser zum Herbst und in besonderer Umgebung schmeckt er gleich noch mal so gut. Zum perfekten Teegenuss braucht es neben guten Zutaten vor allem noch zwei weitere Voraussetzungen: Zeit und eine schöne Umgebung. Hier sind sechs Orte in Hamburg, an denen alles zusammenpasst.

Oolong aus Taiwan

In Treffany Teehaus geht es so gastfreundlich und entspannt zu, da vergessen Gäste schon mal die Zeit. Den Tee bereitet Jinqiu Chen mit Mineralwasser und perfekt temperiert zu. „Nicht länger als eine Minute ziehen lassen, dann genießen“, sagt sie. Der grüne Oolong-Tee, dem Heilkräfte zugesprochen werden, kommt aus den Hochlagen Taiwans. Dazu schmecken die hausgemachten Dumplings.

Treffany Teehaus, Alsterdorfer Straße 15, Winterhude

Jinqiu Chen serviert nicht nur hochwertigen Oolong Tee aus Taiwan, sondern auch hausgemachte Dumplings und Ramen-Bowls.

Ruhepause in der City

Im Geschäft von Tee Gschwender in der Innenstadt ist die Tee-Auswahl im Erdgeschoss richtig groß. In der Lounge im Stockwerk darüber, können Shopping-Erschöpfte den Ausblick bei einer Kanne Tee in gemütlichen Sesseln bei Kerzenschein genießen. Ein Glück, diesen Platz zu kennen!

Tee Gschwendner, Bergstraße 14, Mitte

Tee im Schlösschen

Das viel fotografierte Wasserschloss ist eines der bekanntesten Gebäude in der Speicherstadt. Es ist ein Erlebnis, dort einzukehren, im Teekontor zu stöbern und dann einen Tee mit Blick auf Kanäle und alte Speicherhäuser zu trinken, während es draußen dunkel wird.

Wasserschloss, Dienerreihe 4, Speicherstadt

Teetrinken in einem Hamburger Wahrzeichen: Das Wasserschloss in der Speicherstadt beherbergt ein Teekontor und ein Restaurant.

Very british

Auch wenn Great Britain bei all dem politischen Hin und Her gerade nicht so great daherkommt, im Hamburger Eaton Place ist das traditionelle England lebendig. Dafür sorgen Antonio da Silva Oliveira und Jörg Schröder. Zum High Tea, einer alten englischen Tradition, gibt es Tee aus Silberkannen, Scones mit clotted cream und Erdbeermarmelade oder Gurkensandwiches. Dazu alles, was Freunde britischer Lebensart sonst noch wünschen.

Eaton Place, Bahrenfelder Straße 80–82, Ottensen

Very british: Jörg Schröder und Antonio da Silva betreiben das Eaton Place.

Ostfriesisch unter Reet

Das friesisch eingerichtete Reepschlägerhaus von 1758 ist seit 2019 in der Hand von Birthe und Bernd Krinkowski . Zum „Plietschen Ostfriesen“ oder zum „Dröömbüdel“ (Rooisbostee) schmeckt der legendäre Heidelbeer-Cheesecake.

Reepis Teeketel, Schauenburgerstraße 4, Wedel

Tee im alten Reepschlägerhaus - Reepis Teeketel in Wedel ist eine Top-Adresse.

Ganz in weiß im Park

Das Witthüs gehört seit 1968 zu den legendären Hamburger Adressen. Außen und innen weiß, drumherum der Hirschpark und auf dem Tisch zum Earl Grey eine Qualle auf Sand (Sandkuchen, Rumkirschen, Obst und Sahne). Dazu klassische Musik und der Nachmittag ist perfekt.

Witthüs, Elbchaussee 499a, Nienstedten

Das weiße Reetdachhaus im Hirschpark ist seit vielen Jahren eine gute Adresse für Teetrinker.

Stilvoll im Salon

Im Musikzimmer, in verschiedenen Salons oder auf der Veranda genießen Gäste in Lühmanns Teestube ihr Heißgetränk in einer alten Villa in ganz besonderer Wohnzimmer-Atmosphäre. Zum Cream Tea mit Scones passen die gemütlichen Sofas und die antiken Holzmöbel. Und übernachten kann man bei Lühmanns auch.

Lühmanns Teestube, Blankeneser Landstraße 29, Blankenese