Gemeinsam machen wir Hamburg zur schönsten Stadt!

Die beliebte Aufräumaktion bringt Menschen zusammen und unsere Stadt zum Strahlen.

Hamburg, unsere Perle – bald wird sie noch mehr glänzen! Denn im Rahmen von „Hamburg räumt auf!“, der größten Frühjahrsputz-Aktion Deutschlands, werden tausende Freiwillige mit Freude und viel persönlichem Einsatz in unserer schönen Stadt Klarschiff machen.



Letztes Jahr waren über 74.000 Menschen unterwegs, um in der Hansestadt aufzuräumen. Alle Hamburger:innen sind auch dieses Jahr eingeladen, sich vom 1. bis 10. März 2024 für Umweltschutz und Stadtsauberkeit zu engagieren – Familien, Freund:innen, Beschäftigte von Firmen und ganze Schulen und Kitas können richtig etwas bewegen!

Als Dank für das großartige Engagement der fleißigen Sammler:innen haben viele Unternehmen und Institutionen attraktive Sach- und Erlebnispreise gespendet. Jede Menge Tickets für Museen oder Theater, Einkaufsgutscheine oder Hamburg-Erlebnisse für ganze Schulklassen oder Kitagruppen werden unter allen Beteiligten verlost. Was es alles zu gewinnen gibt und alles Wissenswerte über die Veranstaltung kann man unter www.hamburg-raeumt-auf.de nachlesen. Außerdem gibt es dort Infos zu allen großen Aufräum-Events. Lassen Sie sich überraschen!

Seit dem 30. Januar ist die Anmeldung möglich. Einfach das Anmeldeformular mit ein paar Angaben zum Aufräumteam und dem Sammeltermin füttern und schon kann‘s losgehen.

Sie wollen dabei sein? Dann hier entlang zur Anmeldung!

Müllsäcke und wiederverwendbare Handschuhe werden wie immer kostenlos von der Stadtreinigung Hamburg zur Verfügung gestellt. Sie kümmert sich auch um die umweltgerechte Entsorgung und Verwertung des gesammelten Abfalls.

DEISS, ein Unternehmen der SUND Group, ist auch in diesem Jahr Hauptpartner von “Hamburg räumt auf!” und versorgt die Aktion mit klimaneutralisierten Müllsäcken.

Welche weiteren Partner unterstützen die Aktion? Was gibt es zu gewinnen? Und was erwartet Sie bei den zahlreichen Events? All das erfahren Sie auf www.hamburg-raeumt-auf.de.

„Hamburg räumt auf!“ ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadtreinigung Hamburg und der

Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Hamburg e.V.