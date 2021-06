Geldstrafe nicht bezahlt: Mehrere AfD-Wahlplakate abmontiert – zwei Männer vor Gericht

Farmsen-Berne –

Weil sie sich gegen eine Geldstrafe wehrten, müssen sich zwei Männer vor dem Amtsgericht Barmbek verantworten. Es geht um Diebstahl: Die Angeklagten stehen im Verdacht, mehrere AfD-Plakate entfernt zu haben.

Laut Staatsanwaltschaft ging den beiden 29 und 32 Jahre alten Männern ein Strafbefehl in Höhe von jeweils 900 Euro zu. Beide legten Beschwerde ein. Am Donnerstag müssen sie sich jetzt vor Gericht verantworten.

Der Vorwurf: gemeinschaftlicher Diebstahl. Bei einem Strafbefehl ergeht ein Urteil nach Aktenlage. Strafmildernd wird angenommen, dass der Beschuldigte die Tat gesteht. Bei einer Beschwerde kommt es zu einer öffentlichen Hauptverhandlung mit Beweisaufnahme.

In Hamburg: AfD-Wahlplakate abmontiert – zwei Männer angeklagt

Die beiden Männer, die die Geldstrafe nicht akzeptieren, sollen am 20. Februar dieses Jahres gegen 23.30 im Bereich der Straße Am Luisenhof (Farmsen-Berne) insgesamt elf Wahlplakate der Partei AfD abmontiert haben. Die Plakate luden sie dann laut Anklage zum Abtransport in das Auto des 32-Jährigen.

Am Donnerstag wird ihnen dafür der Prozess gemacht. (jek)