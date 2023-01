Am 8. Dezember rückte das Gesundheitsamt Mitte mit der Polizei Hamburg im Hauptbahnhof an: Das Impfzentrum in der Wandelhalle musste wegen erheblicher Hygienemängel geschlossen werden. Das Paul-Ehrlich-Institut spricht für die dort Geimpften nun eine klare Empfehlung aus. Einige Betroffene fühlen sich dennoch im Stich gelassen.