Gehwegparken ist super aus Sicht von Autofahrern, weil dann selbst in schmalen Straßen auf beiden Seiten Autos stehen können. Aus Sicht von Fußgängern und Rollstuhlfahrern ist das Gehwegparken weniger toll, aus Sicht der Straßenverkehrsordnung ist es sogar illegal. In Hamburg werden nun zunehmend die lange geduldeten Gehwegparker abgezettelt, was Autofahrer nervt und die örtlichen Politiker auf den Plan ruft.