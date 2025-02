Sie sind jung, politisch, und blicken besorgt in die Zukunft. Drei Hamburger Schüler berichten, was die AfD attraktiv macht, warum rechte Parolen gerade bei jungen Menschen verfangen und was Friedrich Merz mit Franz von Papen gemein hat. Mit ihrer eigenen Generation gehen sie dabei erstaunlich hart ins Gericht. Aber keine Sorge: Auch die Babyboomer kriegen ihr Fett weg.