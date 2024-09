Es ist das große Ziel von Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne): Bis zum Jahr 2030 sollen 80 Prozent aller Wege zu Fuß, mit dem Rad oder per Bus und Bahn zurückgelegt werden. Das bedeutet im Umkehrschluss: Das Auto soll Platz machen. Dafür wird der Verkehr auf dem wichtigsten Schauplatz, der Straße, teils komplett umgeordnet. Die MOPO zeigt anhand von Vorher-Nachher-Bildern, an welchen Stellen in Altona, Harburg oder Mitte das jetzt besonders deutlich sichtbar wird – und warum Veränderungen zwar oft für Frust sorgen, sich das Ergebnis am Ende aber meist trotzdem sehen lassen kann.