Ein Süßwasserwatt gegen Elbschlick? Am Freitag hat die Hamburger Port Authority mit gleich zwei Senatoren ein ganz besonderes Gebiet im Osten Wilhelmsburgs eingeweiht. Es ist anderthalb mal so groß wie die Binnenalster und soll sowohl der Elbe als auch Flora und Fauna mehr Platz geben. Was steckt dahinter?

Ein Süßwasserwatt gegen Elbschlick? Am Freitag hat die Hamburger Port Authority mit gleich zwei Senatoren ein ganz besonderes Gebiet im Osten Wilhelmsburgs eingeweiht. Es ist anderthalb mal so groß wie die Binnenalster und soll sowohl der Elbe als auch Flora und Fauna mehr Platz geben. Was steckt dahinter?

Hier bekommt die Elbe Platz: Direkt an der Norderelbe am Kreetsander Hauptdeich gibt es jetzt ein Flachwassergebiet, das mit den Gezeiten der Elbe regelmäßig überflutet wird. Mit 30 Hektar ist die Fläche etwa eineinhalb Mal so groß wie die Binnenalster. Dem Fluss wird so mehr Raum gegeben, was die Strömung reduzieren soll. Auch die Sedimentablagerungen in der Tideelbe und im Hafen sollen so auf natürliche Weise abnehmen.

Hamburg: Pilotprojekt für Wasserstraße und Naturschutz

Gleichzeitig wird die Fläche als Naturschutzgebiet zu einem kleinen Paradies für Elbfische, Amphibien, Vögel und Pflanzen, darunter der streng geschützte Schierlings-Wasserfenchel. So ein Süsswasser-Wattgebiet sei „sehr selten“, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Freitag. Wie bestellt hielt sich während der Vorstellung des Gebietes sogar ein Rehkitz auf der Fläche auf, auch Schwäne ließen sich sehen.

Umweltsenator Jens Kerstan (v.li), Wirtschaftsenatorin Melanie Leonhard und Friedrich Stuhrmann (HPA) haben das fertige Flachwassergebiet Kreetsand am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt. Florian Quandt Umweltsenator Jens Kerstan (v.l.), Wirtschaftsenatorin Melanie Leonhard und Friedrich Stuhrmann (HPA) haben das fertige Flachwassergebiet Kreetsand am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Die Elbe ist eine vielbefahrene Wasserstraße und zugleich Lebensraum für Pflanzen und Tiere“, sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD). „Dieses Projekt zeigt, dass sich beides nicht ausschließen muss.“ Kerstan nannte das Projekt ein Musterbeispiel für Renaturierung, „das ökonomischen und ökologischen Zielen gleichermaßen dient.“

Rund zwei Millionen Kubikmeter Boden wurde hier ausgehoben und die Fläche so mehrere Meter tiefer gelegt, damit sie nun von einer Millionen Kubikmeter Elbwasser überflutet wird. Kostenpunkt: Fast 80 Millionen Euro.

Umweltschützer: Nur Tropfen auf dem heißen Stein

Schon 2007 begannen die Planungen. Dass es dann so lange dauerte, lag vor allem an dem stark belasteten Boden, der hier ausgehoben wurde, sagte der zuständige Projektleiter der HPA, Jörg Gutbrod, der MOPO. Ehemals lag hier ein Spülfeld, in dem ausgebaggerter Schlick gelagert wurde – und damit Schadstoffe wie Schwermetalle oder Öl. Rund ein Drittel des Bodens wurde entsorgt. Der Rest wurde in HPA-Projekten wiederverwendet.

Zwei Millionen Kubikmeter Boden wurden hier ausgehoben, um die Überflutungsfläche für die Elbe zu schaffen. © HPA-Bildarchiv Zwei Millionen Kubikmeter Boden wurden hier ausgehoben, um die Überflutungsfläche für die Elbe zu schaffen.

Es gab aber auch Zoff: Denn während das Vorhaben eigentlich als Pilotprojekt und freiwilliger Ausgleich für die Deicherhöhungen aus dem 20. Jahrhundert geplant war, sollte es 2012 plötzlich auch als Ausgleich für die Elbvertiefung gelten. Das stieß auf Protest: Das Bundesverwaltungsgericht verweigerte die Mehrfachanrechnung, das Bündnis „Lebendige Tideelbe“ aus BUND, Nabu und WWF entzog seine Unterstützung. „Der Prozess hat ewig gedauert und soll ein Potpourri an Schäden ausgleichen“, kritisieren die Verbände nun. „Diese sind in der Zwischenzeit so gewaltig gewachsen, dass die Maßnahme nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein ist.“

Das könnte Sie auch interessieren: Mahnmal gegen Tierversuche ist gerettet – Aktivisten begeistert

Die Verbände befürworten zwar den positiven Aspekt für die Umwelt. Das Ökosystem Tideelbe brauche jedoch großflächige Schutzmaßnahmen. „Es muss noch an viel mehr Stellen geprüft werden, wo Flächen der Elbe zurückgegeben werden können“, sagt BUND-Sprecher Paul Schmid der MOPO. Der HPA zufolge sind aber keine weiteren Projekte dieser Art geplant.