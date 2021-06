Gefühlter Frühling in Hamburg: Diese Eisdielen haben bereits geöffnet

Die ersten Zierkirschen blühen, Temperaturen bis zu 15 Grad, nach Winter sieht es in Hamburg nicht wirklich aus. Und es gibt ein weiteres eindeutiges Indiz dafür, dass der Winter fast vorbei ist: Die ersten Eisdielen öffnen wieder ihre Türen!

Normalerweise ist die Eis-Saison von März bis Oktober, aber einige Eiscafés versüßen ihren Kunden aufgrund des sonnigen Wetters schon jetzt den Tag. So auch Paolo Tanduo, der schon seit vergangener Woche morgens aus dem Fenster guckt und dann je nach Wetterlage entscheidet, ob er die „Gelateria Tanduo“ (Fuhlsbüttler Straße 291/Fuhlsbüttel) öffnet oder nicht. Zwar nutzt er die Zeit im Laden hauptsächlich um sauberzumachen, aber manchmal kommt dann doch ein Kind vorbei und möchte eine Kugel Eis. „Die gibt’s dann auch schon mal umsonst zu dieser Jahreszeit“, sagt er der MOPO.

Diese Eisdielen in Hamburg sind schon geöffnet

Auch das „Eiscafé Siebenhüner“ (Paul-Sorge-Straße 140/Niendorf) hat schon seit dem 13. Februar wieder geöffnet, so wie jedes Jahr pünktlich am Donnerstag Mitte Februar. Nur wenn noch ganz hoch Schnee liegt, wird die Eröffnung verschoben – davon sind wir dieses Jahr aber weit entfernt. Das Eiscafé „Eisliebe“ aus Ottensen (Bei der Reitbahn 2) kündigte auf Facebook ebenfalls ihre baldige Rückkehr an.

Das ganze Jahr über geöffnet hat unter anderem „Otto’s Eiscafe“ in Wandsbek (Wandsbeker Chaussee 181), wo es nicht nur Eis gibt, sondern auch eine große Kuchenauswahl. (se)