Hier leben besonders viele Schutzsuchende:

Billbrook, das ist Gewerbe- und Industriegebiet. Das größte der Stadt neben dem Hafen. Aber eben auch Wohnstadtteil und Heimat für Menschen. Zwei kleine Wohngebiete befinden sich am Billbrookdeich längs des Billeufers und an der Halskestraße im Süden des Stadtteils. Und Billbrook ist auch der einzige der 104 Hamburger Stadtteile, in dem mehr Schutzsuchende untergebracht sind als Menschen, die nicht in Unterkünften leben. Auf gut 1650 angestammte Bewohner:innen kommen rund 1800 Schutzsuchende. Unweit der Grundschule Billbrookdeich, die – bundesweiter Rekord – einen Anteil von 100 Prozent Schüler:innen mit Migrationshintergrund aufweist, befinden sich an der Berzeliusstraße und am Billstieg zwei Wohnunterkünfte für geflüchtete Familien. Als vor zehn Jahren die Unterkunft an der Berzeliusstraße mit 600 Plätzen geplant wurde, stemmten sich alle Parteien vor Ort gegen das Projekt der Sozialbehörde.

Nicht ganz so krass ist das Verhältnis in Wilhelmsburg. Hier kommen auf 1000 Einwohner 47 Plätze für Geflüchtete. Die größte Unterkunft ist am Vogelhüttendeich mit 552 Plätzen.