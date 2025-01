Gefährliche Täter: So viele Sicherungsverwahrte sind in Hamburg in Haft

Die Sicherungsverwahrung soll die Allgemeinheit vor gefährlichen Tätern schützen. In Hamburg ist die Zahl dieser Häftlinge seit Jahren ähnlich.

Die Zahl der Sicherungsverwahrten in Hamburg ist in den vergangenen Jahren überwiegend konstant geblieben. 21 Menschen befinden sich aktuell in der Hansestadt in dieser Haft, darunter 7 aus Schleswig-Holstein, wie die Justizbehörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Anzahl von Sicherungsverwahrten seit Jahren konstant

Zum Jahresbeginn 2024 waren insgesamt 20 Sicherungsverwahrte in Hamburg in Haft, in den Jahren 2021 und 2022 waren es jeweils 23. Nur 2023 war die Zahl mit 15 Sicherungsverwahrten um einiges niedriger.

Die Sicherungsverwahrung schließt sich an die Verbüßung der Strafhaft an. Zweck ist es, gefährliche Täter zu bessern und die Allgemeinheit zu schützen. Die Sicherungsverwahrung ist zeitlich nicht begrenzt, die Fortdauer wird aber regelmäßig geprüft. (dpa/mp)