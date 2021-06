Gefährliche Lage: Neben Autobahn-Abfahrt: Drohne hängt in der Stromleitung fest

Moorburg –

Unfall in luftiger Höhe: Am Mittwoch hat sich eine Drohne in einer der Hochspannungsleitungen in der Nähe der A7-Abfahrt Hausbruch verfangen. Eine Bergung des Fluggeräts ist erstmal wohl gar nicht möglich.

Die Leitungen kommen vom dortigen Umspannwerk und können nicht ohne weiteres abgeschaltet werden. Die Drohne, die wohl zur Kontrolle der Hauptleitungen eingesetzt wurde, muss also erstmal dort oben hängenbleiben.

Hamburg: Drohne verfängt sich in Stromleitung – Bergung nicht möglich

Wann eine Bergung stattfindet, ist bisher noch unklar. Gefahr gehe aber von der Drohne nicht aus, berichtete ein Reporter von vor Ort. (dg)