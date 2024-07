Für Kopfschütteln und ratlose Mienen sorgte in den vergangenen Tagen ein Hindernis am S-Bahnhof Veddel. Hintereinander aufgereihte E-Scooter sicherten den Arbeitsbereich einer Reinigungsfirma ab, genau an der Stelle, die Dutzende Fahrgäste zum Umsteigen durchqueren müssen. Eigenes Absperrmaterial – Fehlanzeige. Zwar räumt die Hochbahn als Auftraggeberin eine verunglückte Absperrmaßnahme ein, widerspricht jedoch im Wesentlichen den Beobachtungen.