Gebäude verfällt seit Jahren: Sie raten nie, warum diese Hamburger Villa leer steht

Rahlstedt –

Leer stehen lassen, auf Verfall warten, abreißen und dann gewinnbringend mehrstöckig neu bauen. So läuft das derzeit bei vielen Altbauten in Hamburg. Vor allem historische Villen sind seit Langem gefährdet. Doch bei einer Villa am Poggfreedweg/Ecke Hüllenkamp in Rahlstedt verbirgt sich eine ganz andere – geheimnisvolle – Geschichte hinter dem jahrelangen Leerstand.

Wohl schon zehn Jahre lang ist das Rahlstedter Grundstück sich selbst überlassen. Der Garten gleicht einem Urwald. Die hintere Fassade ist von Rankgewächsen bedeckt und kaum noch zu sehen. Bereits 2015 stellte das Bezirksamt Wandsbek, Abteilung Wohnraumschutz, umfangreiche Ermittlungen an.

Das erstaunliche Ergebnis: Das Grundstück Poggfreedweg 38 gehört einer Eigentümerin. Diese lebt vermutlich in Neuseeland. Laut dem Bezirksamt seien sämtliche Versuche, mit ihr in Kontakt zu kommen, gescheitert.

Hausbesitzerin verschollen – ihre Hamburger Villa verfällt

Der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Ole Thorben Buschhüter hat sich intensiv mit dem ungewöhnlichen Leerstand in seinem Wahlkreis beschäftigt. Zur MOPO sagte der Politiker: „In solchen Fällen fehlt es dem Amt an international durchsetzbaren Regeln, das Hamburger Wohnraumschutzgesetz wirksam anzuwenden.”

Der Garten gleicht einem Urwald. Quandt Foto:

Das Bezirksamt Wandsbek musste ein entsprechendes Verfahren wegen des langen Leerstands einstellen. 2018 kam es zu einer erneuten Überprüfung des Grundbuchs und des Flurverzeichnisses. Das Ergebnis: Die Eigentumsverhältnisse haben sich nicht geändert. Gemeldet ist auch niemand unter der Adresse.

Das könnte Sie auch interessieren: Das war einst die Wiege von Pinnebergs Wohlstand

Der verschwundenen Eigentümerin scheinen Grundstück und Gebäude völlig egal zu sein. Erstaunlich: Die Immobilie mit dem großzügigen Eckgrundstück dürfte im Verkauf mehr als 500.000 Euro bringen.