24 Stunden lang – und schon ab Donnerstagabend! Die Lokführergewerkschaft GDL hat zum Streik aufgerufen. Nicht nur im Regional- und Fernverkehr, sondern auch bei den S-Bahnen wird es zu enormen Einschränkungen kommen. Die Bahn hat einen Notfallplan entwickelt – mit einem stark reduzierten Angebot und XXL-Zügen. Was passiert jetzt mit meinen Tickets? Welche S-Bahnen fahren trotz des Streiks? Hier finden Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wann und wo wird gestreikt?

Sowohl der Personen- als auch der Güterverkehr wird bundesweit von der GDL bis Freitagabend (22 Uhr) bestreikt. Der Streik startet für den Personenverkehr am Donnerstagabend um 22 Uhr, für den Güterverkehr schon um 18 Uhr.

Was bedeutet der Streik für den öffentlichen Nahverkehr in Hamburg?

Es kommt zu starken Einschränkungen im S-Bahnverkehr. Am Donnerstag rechnet die S-Bahn ab 20 Uhr mit (Teil-)Ausfällen auf allen Linien. Ab 22 Uhr wird der Betrieb komplett eingestellt. Für Freitag ab Betriebsbeginn wird dann – wie schon bei vergangenen Streiks – ein Notfahrplan eingerichtet. Dieser sieht vor, dass die S1 zwischen Wedel und Blankenese, zwischen Blankenese und Airport und zwischen Ohlsdorf und Poppenbüttel fährt. Die S21 soll zwischen Altona und Aumühle fahren und die S3 zwischen Pinneberg und Neugraben beziehungsweise zwischen Neugraben und Stade. Ziel sei ein 20-Minuten-Takt auf den Hauptlinien und ein stündlicher Takt zwischen Neugraben und Stade, so ein Sprecher der S-Bahn Hamburg zur MOPO. Ob das erreicht werden kann, wird sich aber erst am Freitagmorgen zeigen, wenn das volle Ausmaß des Streiks ersichtlich ist. Auch nach dem offiziellen Streikende um 22 Uhr wird es laut S-Bahn noch zu Ausfällen kommen.

Schon im November waren die meisten S-Bahnen ausgefallen, als die GDL zum Warnstreik der Lokführer aufgerufen hatte. picture alliance/dpa/Bodo Marks Schon im November waren die meisten S-Bahnen ausgefallen, als die GDL zum Warnstreik der Lokführer aufgerufen hatte.

Die U-Bahn ist von dem Streik nicht betroffen, weil sie – im Gegensatz zur S-Bahn – nicht zur Deutschen Bahn gehört. Dafür wird es in den Zügen aber wohl besonders voll, weil viele auf die U-Bahn ausweichen dürften.

Wird auch beim Metronom gestreikt?

Nein, Mitarbeiter der Metronom Eisenbahn Gesellschaft sind nicht zum Streik aufgerufen – allerdings kann es trotzdem zu einzelnen Einschränkungen kommen, weil zum Beispiel von der Deutschen Bahn betriebene Stellwerke nicht besetzt sein werden. Generell sei während des Streiks mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen in den Metronom-Zügen zu rechnen. Das Unternehmen empfiehlt, mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen und sich vor Fahrtantritt zu informieren.

Gibt es einen Notfallplan für den Fern- und Regionalverkehr?

Ja. Für den Fernverkehr hat die Deutsche Bahn kurzfristig einen Notfahrplan aufgestellt mit einem Angebot von rund 20 Prozent des üblichen Fahrplans. Für diese Fahrten sollen längere Züge mit mehr Sitzplätzen eingesetzt werden. Dennoch könne eine Mitfahrt nicht garantiert werden.

Während des Streiks sollen im Fernverkehr XXL-Züge zum Einsatz kommen. (Symbolbild) imago/Rüdiger Wölk Während des Streiks sollen im Fernverkehr XXL-Züge zum Einsatz kommen. (Symbolbild)

Im Regionalverkehr werde die Bahn ein stark reduziertes Angebot fahren, so eine Sprecherin. Es käme zu deutlichen regionalen Unterschieden – in jedem Fall werde es „massive Einschränkungen“ geben. Aktuelle Informationen zu den Verbindungen im Regional- und Fernverkehr gibt es unter bahn.de und in der DB-App.

Was passiert mit meinem Ticket?

„Bitte sehen Sie von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks ab und verschieben Sie Ihre Reise auf einen anderen Zeitpunkt“, teilte die Bahn mit. Die Zugbindung ist während des Streiks aufgehoben: Fahrgäste, die ihre Reise verschieben wollen, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Es wurde eine Streik-Hotline eingerichtet, die unter 08000 996633 erreichbar ist.

Warum wird überhaupt gestreikt?

Mit dem Streik will die GDL unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen. Gewerkschaftschef Claus Weselsky hatte die Tarifverhandlungen am 24. November für gescheitert erklärt, weil die Bahn unter anderem bei diesem Punkt bislang keinen Verhandlungsspielraum signalisierte.

GDL-Chef Claus Weselsky gilt als harter Knochen, der bei Streiks keine Rücksicht kennt. picture alliance/dpa/Arne Dedert GDL-Chef Claus Weselsky gilt als harter Knochen, der bei Streiks keine Rücksicht kennt.

Was sagt die Deutsche Bahn zu dem Streik?

Die Deutsche Bahn reagierte mit scharfer Kritik. „Die Lokführergewerkschaft vermiest Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel ist verantwortungslos und egoistisch“, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. „Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streikt die Lokführergewerkschaft für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig.“

Wird auch an Weihnachten gestreikt?

Nein. GDL-Chef Weselsky sagte am Mittwoch: „Wir werden jetzt diese Streikaktion am Donnerstag und Freitag durchführen, und es ist für dieses Jahr die letzte“. Auch in der ersten Januarwoche soll es keine GDL-Streiks geben.