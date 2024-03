GDL kündigt neuen Streik an: Das sind die Auswirkungen im Hamburger Nahverkehr

Der jüngste Streikaufruf der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) wirkt sich auch auf den Hamburger Nahverkehr aus. Die S-Bahn Hamburg rechnet ab Donnerstagfrüh mit „massiven Beeinträchtigungen“. Ein Notfahrplan soll eingerichtet werden.

Nach den gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen der GDL und der Deutschen Bahn hat die Gewerkschaft eine neue Streikrunde angekündigt. GDL-Chef Claus Weselsky sagte am Montag, dass der Streik im Personenverkehr am Donnerstag um 2 Uhr beginnen solle. Insgesamt soll der Ausstand 35 Stunden dauern und am Freitag, den 8. März um 13 Uhr enden.

Hamburg: Lokführerstreik betrifft auch Hamburger Nahverkehr

Konsequenzen hat der geplante Streik auch für den Hamburger Nahverkehr, da die S-Bahnen von der Deutschen Bahn betrieben werden. Auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) hat sich das Unternehmen zum neuen Streikaufruf geäußert. „Wir erwarten massive Beeinträchtigungen des S-Bahn-Verkehrs“, schreibt das Social-Media-Team dort.

Und weiter: „Wir werden S-Bahn-Fahrten nach einem Notfallfahrplan anbieten.“ In der Vergangenheit hieß das meist: S-Bahnen fahren statt im 20-Minuten-Takt, statt alle zehn Minuten. Zumindest auf den Linien S1, S2 und S3 gelang dies beim letzten Ausstand, der vom 24. bis 28. Januar stattfand. Einzig die neue S5 konnte nur einmal stündlich bedient werden.

Die Streikankündigung der GDL hat darüber hinaus Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Die Autobahn GmbH des Bundes gab bekannt, dass sie zwei Sanierungsvorhaben verschiebt: Das betrifft zum einen eine für den 6. und 7. März geplante Sofortmaßnahme zur Sanierung eines Unfallschadens auf der Norderelbbrücke der A1. Dort sollte der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Zum anderen eine Maßnahme auf der A25 zwischen der Anschlussstelle Allermöhe und dem Dreieck Südost. Für beide Arbeiten soll ein neuer Termin gesucht werden. (doe)