Gastronomen aufgepasst! Mit Lipton Ice Tea könnt ihr bis zu 100.000 Euro gewinnen

Liebe Gastronomen, endlich ist es so weit: In Hamburg dürfen die Menschen wieder sonnige Momente in ihren Lieblingslokalen genießen. Trotzdem kann die Gastronomie zurzeit jede Unterstützung gut gebrauchen. Deswegen hat Lipton Ice Tea die Sommer-Kampagne „Schenke ein Lächeln“ ins Leben gerufen, bei der ihr Geldpreise im Gesamtwert von 500.000 Euro gewinnen könnt. Also: Registriert euch noch heute auf der Aktionswebsite und motiviert eure Gäste, für euch zu voten – denn sie sind es, die entscheiden, wer zu den Top 50 Gastronomien gehört.

Ihr habt ein eigenes kleines Café, veganes Restaurant oder cooles Szene-Lokal und möchtet gern bis zu 100.000 Euro gewinnen? Kein Problem! Meldet euch einfach ab sofort auf der Lipton Aktionswebsite www.lipton-supports-locals.de an und sagt allen Bescheid, dass sie für euch abstimmen sollen – Freunden, Familie, Stammgästen, Bekannten … ganz egal. Je mehr mitmachen, desto besser. Denn zu gewinnen gibt es Geldpreise im Gesamtwert von einer halben Million Euro! Der Gastronomiebetrieb mit den meisten Stimmen erhält von Lipton 100.000 Euro, der zweite Platz 60.000 Euro und Platz 3 gewinnt 35.000 Euro. Die Plätze 4 bis 10 dürfen sich über einen Gewinn von jeweils 15.000 Euro freuen und die Plätze 11 bis 50 über jeweils 5.000 Euro. Die Lipton Sommer-Kampagne läuft noch bis Ende September 2021 – aber umso früher ihr euch registriert, umso mehr Zeit habt ihr, euer Umfeld über eure Teilnahme zu informieren und die Menschen zu inspirieren für euer Lokal abzustimmen.

Gäste sind gefragt: Abstimmen und dem Stammlokal helfen!

Liebe Gäste, jetzt seid ihr gefragt: Damit euer Lieblingslokal unter die Top 50 der Lipton „Schenke ein Lächeln“ Sommer-Kampagne kommt, heißt es: abstimmen, abstimmen, abstimmen. Wie das geht? Ganz einfach! Kauft eine der Lipton Ice Tea „Schenke ein Lächeln“ Aktionsflaschen, die euch im Handel von den Getränkeregalen aus anlächeln, und schaut im Deckel nach. Dort findet ihr einen Code, den ihr auf der Aktionswebsite eintragen und dann für euren Favoriten voten könnt. So können wir auch weiterhin in unserer vielfältigen Gastronomielandschaft im Café mit den besten Freunden Neuigkeiten austauschen, im Lieblings-Restaurant mit der Familie leckere Gerichte genießen oder mit den Kolleginnen und Kollegen im Stammlokal gemeinsam die Mittagspause verbringen. Euer Lieblingslokal ist noch nicht dabei? Dann macht es unbedingt auf diese tolle Aktion aufmerksam, sodass sie sich noch registrieren können.

Lipton Ice Tea verlost Gastronomie-Gutscheine

Die Abstimmung lohnt sich für euch sogar doppelt: Nicht nur unterstützt ihr die Gastronomie, Lipton Ice Tea verlost außerdem zweimal pro Woche einen Gutschein im Wert von 200 Euro für eine Gastronomie eurer Wahl unter allen, die ihre Stimme auf der Aktionswebsite abgegeben haben.

Übrigens: Die Lipton „Schenke ein Lächeln“ Aktion bekommt zusätzlich prominente Unterstützung! Influencer-Stars wie Stefano Zarella, Sarah Engels, Kayef, Yasin und Samira machen tatkräftig auf die Aktion aufmerksam. Die Sommer-Kampagne wird von PayNowEatLater unterstützt, der deutschlandweiten Plattform für Gastronomie-Gutscheine. Kostenfreie Anmeldung für alle Gastronomen unter www.paynoweatlater.de/gastro.