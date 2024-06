Vor fast genau 225 Jahren wurde eines der berühmtesten Kaffeehäuser der Welt eröffnet – unser Alsterpavillon am Jungfernstieg. Passend zu diesem Jubiläum will die Stadt diese Gastro-Ikone an der Binnenalster neu vergeben – und das im Rahmen eines Erbbaurechts für 40 Jahre. Das Mindestgebot beträgt einen unfassbaren zweistelligen Millionenbeitrag. Hamburgs Gastronomen schütteln den Kopf über diese Summe.