Gassi-Ärger in Hamburg: Freilaufende Hunde töten Stadtpark-Gänse

Der Stadtpark in Winterhude ist ideal zum Gassigehen mit Hunden. Das Bezirksamt Hamburg-Nord mahnt Hundebesitzer nun aber, ihre Vierbeiner anzuleinen. Diese würden nämlich die Stadtpark-Gänse angreifen und töten.

Auf Facebook postete das Bezirksamt-Nord eine entsprechende Bitte an die Hundehalter: „Vergangene Woche wurde eine Gans im Bereich der Liebesinsel am Stadtparksee von einem freilaufenden Hund getötet“, so das Bezirksamt. Mitarbeiter der Stadtreinigung hätten noch versucht, die Gans vom Hund zu befreien. „Dies gelang zwar, die Gans verstarb jedoch unmittelbar danach auf dem Wasser.“

Hamburger Stadtpark: Hunde sollten angeleint werden

Der natürliche Jagdtrieb der Hunde stelle ein großes Risiko für die Gänse und Schwäne in den Grünanlagen dar, so das Bezirksamt weiter. Dies sei bereits der dritte Vorfall innerhalb von drei Wochen gewesen. „Erst vor kurzem wurde ein Schwan im Bereich der Krugkoppelbrücke zerbissen und musste eingeschläfert werden, da die Verletzungen zu massiv waren“, berichtet das Bezirksamt. Rechtlich werde in einem solchen Fall eine Strafanzeige bei der Wasserschutzpolizei gestellt.

Bezirksamt-Nord bittet um Einsicht der Hundebesitzer

„Wir möchten hier an ihre Einsicht appellieren, den eigenen Hund stets eigenverantwortlich, verantwortungsbewusst und vorausschauend zu führen“, schließt der Post des Bezirksamts. So würden bereits im Vorfeld solche bedauerlichen Vorfälle vermieden und die Hamburger Wasservögel geschützt werden. (alu)