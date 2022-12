Auf Verbraucher in Hamburg kommt der nächste Preis-Schock zu: Nachdem zahlreiche Gas-Anbieter ihre Preise bereits erhöht haben, wird nun auch Grundversorger e.on nachziehen. Für Kunden bedeutet das eine empfindliche Steigerung der Kosten. Wozu die Verbraucherzentrale rät. Mit 7,95 Cent je Kilowattstunde (kWh) Gas ist E.on derzeit der günstigste Energielieferant. Ab dem 1. August wird dieser sogenannte Arbeitspreis jedoch um mehr als 50 Prozent steigen. Lesen Sie mehr mit MOPO+ – für nur 99 Cent in den ersten vier Wochen (jederzeit kündbar)!

Verbraucher in Hamburg müssen mal wieder stark sein: Nachdem zahlreiche Gas-Anbieter ihre Preise bereits erhöht haben, wird nun auch Grundversorger E.on nachziehen – und zwar schon sehr bald. Für Kunden bedeutet das eine empfindliche Steigerung der Kosten um durchschnittlich die Hälfte.

Mit 7,95 Cent je Kilowattstunde (kWh) Gas ist E.on derzeit der günstigste Energielieferant. Ab dem 1. August wird dieser sogenannte Arbeitspreis jedoch um 57 Prozent auf 12,48 Cent brutto pro kWh steigen. Der jährliche Grundpreis solle aber stabil bei etwa 171 Euro bleiben, so das Unternehmen.

So stark steigen die Gaspreise in Hamburg ab August

Für einen durchschnittlichen Kunden mit einem Jahresverbrauch von 18.000 kWh bedeutet das konkret eine Preissteigerung von 51 Prozent, beziehungsweise 68 Euro mehr – pro Monat. „Die Lage an den Energiemärkten ist– gerade beim Erdgas – bereits seit Monaten außergewöhnlich und hat sich in den vergangenen Wochen massiv zugespitzt“, erklärt ein Unternehmenssprecher. „Die Beschaffungspreise für Energie bewegen sich auf einem historisch hohen Niveau, der Großhandelspreis für Erdgas hat sich laut BDEW zwischenzeitlich im Vorjahresvergleich teilweise verfünffacht.“

Ursachen für die steigenden Erdgaspreise sind unter anderem die leeren Gasspeicher in Europa, die erhöhte Nachfrage sowie die steigende CO 2 -Abgabe. Durch eine „langfristige Einkaufsstrategie“ könne man die „massive Vervielfachung der Beschaffungspreise“, zwar abmildern, so der Sprecher. „Den Entwicklungen der Märkte können wir uns, wie alle anderen Anbieter auch, aber nicht gänzlich entziehen.“

Energiereferent Jan Bornemann von der Verbraucherzentrale Hamburg hat schon mit der Preiserhöhung durch E.on gerechnet. Für Verbraucher sieht der Experte kaum eine Alternative, als sie hinzunehmen. „Im Vergleich zur Konkurrenz ist der Preis immer noch gut“, so Bornemann im Gespräch mit der MOPO. „Einzig wer eine Preisgarantie haben möchte, sollte über einen Anbieterwechsel nachdenken.“ Denn die gebe es bei E.on nicht. Für eine solche Garantie muss man dann aber auch bereit sein, mehr zu zahlen.

Gaspreise in Hamburg steigen – Besserung nicht in Sicht

Allgemein seien es schwere, unsichere Zeiten – und eine Besserung sei nicht in Sicht. Jan Bornemann fordert von der Politik, jetzt vor allem die Menschen zu unterstützen, deren Einkommen nur knapp über den Sozialleistungen liegt.

Man bedauere die Entwicklung für die Kunden zutiefst, dennoch sei sie unvermeidbar, heißt es vom Unternehmen E.on. Der Konzern fordert ebenfalls Entlastungen durch die Politik – zum Beispiel mithilfe einer allgemeinen Steuer- und Abgabensenkung sowie gezielten Maßnahmen zum Schutz besonders betroffener Kundengruppen.