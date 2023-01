30 Jahre – so lange dauert eine Generation. Und immer nach 30 Jahren überprüft das Hamburger Denkmalschutzamt auch, welche Gebäude sich als Kulturdenkmal eignen. Nun rücken erstmals Bauwerke aus der postmodernen Architektur in den Fokus. 20 von ihnen wurden bereits unter Denkmalschutz gestellt. Ob sie alle schön sind, darüber lässt sich streiten.

Wer den Begriff Denkmal hört, denkt an uralte Gebäude, an Stuck und Fachwerk, vielleicht an die Speicherstadt, an das Chilehaus und an den Michel. Deshalb dürfte es für viele Bürger ziemlich überraschend sein, zu erfahren, welche Gebäude soeben unter Denkmalschutz gestellt wurden: Es handelt sich um Bauwerke, die zwischen 1975 und 1995 entstanden sind. Und ob sie alle schön sind, darüber lässt sich streiten.

30 Jahre – so lange dauert eine Generation. Und immer nach 30 Jahren überprüft das Hamburger Denkmalschutzamt auch, welche Gebäude sich als Kulturdenkmal eignen. Nun rücken erstmals Objekte aus der postmodernen Architektur in den Fokus. 20 von ihnen wurden bereits unter Denkmalschutz gestellt.

Die evangelische Franz-von-Assisi-Kirche am Grachtenplatz (Neu-allermöhe) wurde 1993 nach Entwurf des Hamburger Architekten Nils Roderjan fertiggestellt. Die Turmspitze ist 40 Meter hoch. Florian Quandt Die evangelische Franz-von-Assisi-Kirche am Grachtenplatz (Neu-allermöhe) wurde 1993 nach Entwurf des Hamburger Architekten Nils Roderjan fertiggestellt. Die Turmspitze ist 40 Meter hoch.

In den USA begann die Postmoderne schon in den 1960er Jahren und damit in einer Zeit, in der Deutschland mit seinem Wiederaufbau beschäftigt war. Ausdrücke der Postmoderne finden sich bei uns deshalb vor allem in der Architektur der 1980er Jahre.

Postmoderne Gebäude haben einen starken Bezug zur Region

Während Gebäude aus der Moderne einen sehr internationalen Stil haben, der in den verschiedensten Umfeldern gut funktioniert, wollte die Postmoderne genau das Gegenteil erreichen: Ihre Architektur hat einen starken Bezug zu der Region, in der sie steht. In Hamburg bedeutete das vor allem die Aufnahme maritimer Motive.

Prominente Beispiele sind das Verlagsgebäude von „Gruner + Jahr“ mit seinen Bullaugen und das sogenannte England-Terminal am Fischmarkt, dessen Bogendach an das Führerhäuschen eines Hafenkrans erinnert. Beide Objekte stehen bereits unter Denkmalschutz.

Das Wohngebäude in der Grindelallee 100 in Rotherbaum wurde 1987 erbaut und steht nun unter Denkmalschutz. Florian Quandt Das Wohngebäude in der Grindelallee 100 (Rotherbaum) wurde 1987 erbaut. Wie auch einige der Häuser am Hamburger Fischmarkt wurde es von Gerkan, Marg und Partner entworfen.

Nun sollen weitere dazukommen: Unter anderem wurden die Wolfgang-Borchert-Wohnsiedlung in Alsterdorf und Wohngebäude an der Grindelallee in Rotherbaum und am Altonaer Fischmarkt als schützenswert eingestuft.

S-Bahnbrücke Hammerbrook sieht aus wie ein roter Zugwaggon

„Vieles wurde in der Postmoderne sehr bildhaft und humorvoll gestaltet“, sagt Dr. Anna Joss, die das Denkmalschutzamt leitet. Ein Beispiel ist die S-Bahn-Brücke in Hammerbrook, die selbst aussieht wie ein roter Zugwaggon. Auch der Kita und dem Spielplatz im Zeiseweg in Altona-Nord sieht man von außen an, dass im Innenraum die Kinder an der Macht sind: Das Spielhaus auf dem Gelände sieht aus, als wäre es aus Bauklötzen gebaut, und hat Wimpel auf dem Dach.

Kita, Spielhaus und Spielplatz im Zeiseweg in Altona-Nord sind ein typisches Beispiel für postmoderne Architektur. Florian Quandt In diesem Baudenkmal spielen Kinder! Kita, Spielplatz und Spielhaus im Zeiseweg 15 (Altona-Nord) wurden 1988 gebaut und geben von außen einen Hinweis auf ihre innere Nutzung.

Ernsthafter sind die katholische Edith-Stein-Kirche und die evangelische Franz-von-Assisi-Kirche in Bergedorf gestaltet. Auch sie stehen nun unter Denkmalschutz. „Bis heute sind sie wichtige Anlaufstellen im Stadtteil“, sagt Joss. Etwas aus der Reihe fällt das Verlagsgebäude von Hoffmann und Campe am Harvestehuder Weg: Es weist nicht viele Hamburg-Bezüge auf, bedient sich eher an Elementen der älteren Architekturgeschichte. Da es 1991 erbaut wurde, stammt es dennoch aus der Postmoderne und steht nun unter Schutz.

In Bergedorf steht nun die katholische Edith-Stein-Kirche unter Denkmalschutz. Gebaut wurde sie 1992. Florian Quandt Die katholische Edith-Stein-Kirche in Neuallermöhe wurde 1992 nach Plänen der Hamburger Architektengruppe Planen & Bauen errichtet. Sie liegt am Edith-Stein-Platz.

„Das Bewusstsein, was schützenswert ist, wandelt sich mit der Zeit“

„Das gesellschaftliche Bewusstsein dafür, was als schützenswert gilt, wandelt sich mit der Zeit“, so Kultursenator Carsten Brosda. „Es lohnt sich, auch vergleichsweise junge Gebäude in den Fokus zu nehmen – sie sind Teil unserer kulturellen Identität.“ Die neu aufgenommenen Objekte seien gut gepflegt worden und deutlich energieeffizienter als Gebäude, die beispielsweise in den 70er Jahren entworfen wurden. Trotzdem müsse laut Brosda im nächsten Schritt ein Weg gefunden werden, die postmodernen Objekte dem neu beschlossenen Denkmalschutz entsprechend zu sanieren.