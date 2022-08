Ganztagsbetreuung an Schulen: neuer Rekord in Hamburg

Diese Woche ging in Hamburg wieder die Schule los – knapp 17.000 Kinder wurden in den Grundschulen der Stadt eingeschult, ein neuer Rekord. Auch bei der Ganztagesbetreuung wird dort eine neue Bestmarke verzeichnet.

Rund 87,6 Prozent der Schülerinnen und Schüler seien für die Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr an den Grundschulen angemeldet. Das erklärte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Sonntag in einer Pressemitteilung.

Seit der flächendeckenden Einführung der kostenlosen Nachmittagsangebote an allen Hamburger Grundschulen im Jahr 2013 sei die Zahl der teilnehmenden Kinder stetig gestiegen. Im laufenden Schuljahr sei erneut ein Bestwert erreicht worden.

Schulsenator Rabe freut sich darüber und verweist auf die Bedeutung der Betreuung: „Das zeigt einerseits, dass die Schulen hier hervorragende Arbeit machen, es zeigt andererseits, dass die kostenlosen Ganztagsangebote, die wir in den letzten Jahren mit großem Einsatz aufgebaut haben, der richtige Weg für das Hamburger Schulsystem sind.“

Das könnte Sie auch interessieren: Das läuft laut einem Hamburger Kinderpsychiater schief an unseren Schulen – und so helfen Sie Ihrem Kind

Neben der Nachmittagsbetreuung werden weitere Ganztagsangebote wahrgenommen: So haben sich in diesem Schuljahr 46,4 Prozent für eine Ferienbetreuung angemeldet. Laut der Behörde für Schule und Berufsbildung soll es nach dem Hamburger Vorbild ab dem Jahr 2029 bundesweit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung auch in anderen Bundesländern geben. (to)